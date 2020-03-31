شكرا لقرائتكم خبر

بدء استقبال طلبات الراغبين في الاستفادة من حملة «برّاً بمكة»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - جدة

أطلقت إمارة منطقة مكة المكرمة عبر موقعها على تويتر رابط (https://bmakkah.ecloud.sa/login) لاستقبال طلبات الراغبين في الاستفادة من حملة (برًّا بمكة)، التي وجه بإطلاقها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل أخيرا، لإتاحة الفرصة للأسر المحتاجة وأصحاب الأعمال الميدانية الصغيرة.

Advertisements

وتهدف الحملة إلى رصد الأسر المحتاجة وأصحاب الأعمال الميدانية الصغيرة المتأثرين بتوقف أنشطتهم خلال ساعات تطبيق منع التجول، والأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة، وتقديم الدعم لهم، لمواجهة الآثار الناجمة عن انتشار فيروس كورونا، وذلك بالتنسيق مع لجنة السقاية والرفادة بالإمارة.

ووجه الأمير خالد الفيصل بتشكيل لجنة في كل محافظة من محافظات المنطقة لرصد الحالات التي تستحق المساعدة، وذلك بالتعاون مع أفرع الجهات ذات العلاقة بالمنطقة.

من جانبها بينت إمارة المنطقة أن فريق عمل مختصا سيتولى استقبال الدعم ومراجعة الطلبات المقدمة، والتأكد منها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتقديمه عقب ذلك للمستفيدين.