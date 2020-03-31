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الضمان الصحي يرفع مستوى صناعة سوق التأمين عن بعد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

سعيا إلى رفع مستوى صناعة سوق التأمين الصحي نظم مجلس الضمان الصحي التعاوني، وبالتعاون مع المجلس الصحي السعودي ممثلا بالمركز الوطني للمعلومات الصحية ورشة عمل «عن بعد» تحت عنوان «الحد الأدنى من البيانات وآلية رفعها»، وسط مشاركة 721 مشاركا من البيانات وآلية مشارك من المختصين بالبيانات والإحصاء وتقنية المعلومات والترميز الطبي، يمثلون مختلف شركات التأمين الصحي ومقدمي خدمات الرعاية الصحية وبعض الشركات المتخصصة في القطاع الصحي.

وقال الأمين العام للمجلس، الدكتور شباب الغامدي، إن الورشة تهدف إلى توسيع مشاركة الجهات ذات العلاقة، وأخذ مرئياتها وملاحظاتها بما يحقق رفع مستوى صناعة سوق التأمين الصحي، إضافة إلى تبادل الخبرات وتقديم المساعدة في تذليل الصعاب والتحديات إن وجدت، وكذلك تعزيز التواصل مع شركاء القطاع، وشرح السياسات و المبادرات الجديدة المتعلقة باستراتيجية المجلس 2020 - 2024 ، ومن ضمنها تطبيق معايير الترميز للبيانات واستخدامها على النحو الأمثل، وتعزيز جودة الخدمة الصحية، والتكلفة مقابل الجودة والكفاءة، وبناء مؤشرات أداء التأمين الصحي الخاص المبنية على قواعد بيانات موحدة.

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ولفت الغامدي النظر إلى أن ورشة العمل شملت محاور عدة، من بينها متطلبات وتفاصيل الحد الدنى mds، وهيكلة البيانات وآليات رفعها، ومؤشر جودة البيانات، ودور الترميز في تحسين قطاع التأمين الصحي، ونبذة عن المجلس الصحي السعودي والمركز الوطني للمعلومات الصحية، وشرح موجز عن كل معيار من معايير الترميز و التصنيف وكيفية استخدامه.

وأكد الغامدي أن أعمال المجلس تسير بشكل طبيعي ولم تتأثر بالإجراءات الاحترازية التي تفرضها ظروف الوقت الراهن بسبب فيروس كورونا، مشيرا إلى أن المجلس ومنذ وقت مبكر استثمر التطور التقني وطور آليات عمله ليكون مستعدا لأي ظرف طارئ، مما يساهم في الحفاظ على استمرارية أعماله خلال أوقات الأزمات والطوارئ. لافتا إلى أن المجلس أطلق حملة تحت عنوان «خليك في البيت.. خدماتنا كلها بين يديك» للتعريف بخدماته الالكترونية لجميع المستفيدين من(المؤمن لهم، شركات التأمين الصحي، مقدمي خدمات الرعاية الصحية)، للتعريف بالقنوات التي تنجز من خلالها جميع المعاملات الكترونيا دون تكبد المراجعين عناء الحضور إلى مقر المجلس.

قنوات إنجاز المعاملات الكترونيا: