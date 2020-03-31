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ارتفاع الوفيات إلى 6 في الإمارات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - أبوظبي سجلت الإمارات حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد أمس، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات في البلاد إلى ست حالات. وقالت وزارة الصحة في بيان صحفي، إن حالة الوفاة تعود لمصاب من جنسية آسيوية (لم تكشفها) يبلغ من العمر 67 عاما، وتزامنت إصابته بالفيروس مع معاناته من عدد من الأمراض المزمنة ذات العلاقة بالقلب وضغط الدم والسكر، مما عرضه لمضاعفات أدت إلى الوفاة. وأشارت إلى رصد 53 إصابة جديدة ، ليرتفع العدد إلى 664 حالة.



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