إطلاق سراح 300 سجين بالكويت

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - الكويت
قضت محكمة الاستئناف في الكويت أمس بإخلاء سبيل 300 سجين تقريبا ما بين مواطنين ووافدين و»بدون» .
وذكرت صحيفة «الأنباء» الكويتية على موقعها الالكتروني أمس أن هذا القرار جاء لتخفيف أعداد المحبوسين في السجن المركزي في الظروف الحالية، حرصا على سلامتهم من فيروس كورونا.
وأغلقت الكويت المصالح الحكومية والخاصة والحدائق والمولات كإجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا، كما أغلقت المساجد وفرضت حظر التجوال من الساعة الخامسة مساء وحتى الساعة الرابعة فجرا .
وارتفع عدد المصابين بالفيروس في الكويت إلى 289 حالة.
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