خبراء يحذرون من «كارثة» في اليونان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - برلين
حذر مجلس الخبراء للمؤسسات الألمانية المعنية بشؤون الاندماج والهجرة (سي في آر) من «كارثة إنسانية» في الجزر اليونانية، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.
وطالب المجلس في مذكرة بشأن الإصلاح المتعثر منذ سنوات لسياسة اللجوء الأوروبية ألمانيا ودولا أوروبية أخرى بصفتها دولا تشكل «ائتلاف الراغبين»، باستقبال لاجئين من اليونان.
وجاء في المذكرة، التي نشرت أمس، أن خطط استقبال لاجئين من اليونان مهددة بالإرجاء بسبب جائحة كورونا. وتعتزم المفوضية الأوروبية مناقشة مقترحاتها الجديدة بشأن أزمة اللاجئين في اليونان عقب عيد القيامة (منتصف أبريل المقبل).
وكتب المجلس في المذكرة «يخشى عقب التطورات على الحدود أن تواجه سياسة اللجوء والهجرة الأوروبية».
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