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تأجيل دورة ألعاب البحر المتوسط

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تأجيل دورة ألعاب البحر المتوسط
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- بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - الجزائر

أعلن وزير الشباب والرياضة الجزائري، سيد علي خالدي، أمس تأجيل دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي كانت مقررة بمدينة وهران بين 24 يونيو و5 يوليو 2021، لتقام عام 2022.

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ولم يقدم التلفزيون الجزائري الحكومي الذي أذاع الخبر أي تفاصيل إضافية بشأن هذا القرار، لكن بدا واضحا أنه مرتبط بقرار تأجيل دورة الألعاب الأولمبية بالعاصمة اليابانية طوكيو، بسبب أزمة فيروس .

وكانت تقارير قد تحدثت عن تأجيل دورة وهران المتوسطية إلى عام 2022، لاستحالة تنظيمها في العام نفسه الذي يقام فيه الأولمبياد، وهو ما ذهب إليه رئيس اللجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط عمار عدادي.

وأوضح عدادي أن الجمعية العمومية للجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط أقرت في أغسطس الماضي في اجتماعها بمدينة باتراس اليونانية العودة إلى السنوات الزوجية في تنظيم الألعاب بدلا من السنوات الفردية.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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