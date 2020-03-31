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تأجيل دورة ألعاب البحر المتوسط

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - الجزائر

أعلن وزير الشباب والرياضة الجزائري، سيد علي خالدي، أمس تأجيل دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي كانت مقررة بمدينة وهران بين 24 يونيو و5 يوليو 2021، لتقام عام 2022.

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ولم يقدم التلفزيون الجزائري الحكومي الذي أذاع الخبر أي تفاصيل إضافية بشأن هذا القرار، لكن بدا واضحا أنه مرتبط بقرار تأجيل دورة الألعاب الأولمبية بالعاصمة اليابانية طوكيو، بسبب أزمة فيروس كورونا.

وكانت تقارير قد تحدثت عن تأجيل دورة وهران المتوسطية إلى عام 2022، لاستحالة تنظيمها في العام نفسه الذي يقام فيه الأولمبياد، وهو ما ذهب إليه رئيس اللجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط عمار عدادي.

وأوضح عدادي أن الجمعية العمومية للجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط أقرت في أغسطس الماضي في اجتماعها بمدينة باتراس اليونانية العودة إلى السنوات الزوجية في تنظيم الألعاب بدلا من السنوات الفردية.