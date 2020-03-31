الكمامات المصنوعة يدويا تحميك من عدوى كورونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - برلين

كشف معهد روبرت كوخ الألماني للأبحاث والتحاليل أن الكمامات المصنوعة يدويا تساعد في حماية الآخرين من انتقال عدوى كورونا إليهم. وقال رئيس المعهد لوتار فيلر أمس»الأمر يتوقف على الخامة»، موضحا في المقابل أن الكمامات المصنوعة يدويا تمنع انتشار الرذاذ خلال العطس أو السعال، ولذلك فلها أهمية في حماية الآخرين.

وأضاف أنه ينبغي التفريق بين الكمامات البسيطة التي يغطى بها الفم والأنف، والأقنعة المتطورة التي تقي من الفيروسات، والتي تستخدم في المجال الطبي، موضحا أن الأقنعة المتطورة تحمي مرتديها من انتقال العدوى إليهم.