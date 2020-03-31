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مزاد يجمع 40 ألف كتاب مصور خلال 80 عاما

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مزاد يجمع 40 ألف كتاب مصور خلال 80 عاما
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- بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - نيويورك

أعلنت دار مزادات سوذبيز طرح مجموعة تضم أكثر من 40 ألف كتاب مصور من إنتاج «دي سي كومكس» في نيويورك وجمعت خلال 80 عاما. وأوضحت الدار أن المجموعة التي جمعها الموسيقي البريطاني يان ليفين تضم جميع إصدارات «دي سي كوميكس» بين عامي 1934 و2014.

وقال رئيس قسم الكتب والمخطوطات في الدار ريتشارد أوستن إن المجموعة تمثل أهمية لهواة جمع الكتب المصورة، ولا يمكن بعد تقدير السعر، لأنه بيع خاص وليس مزادا.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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