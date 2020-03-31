مزاد يجمع 40 ألف كتاب مصور خلال 80 عاما

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - نيويورك
أعلنت دار مزادات سوذبيز طرح مجموعة تضم أكثر من 40 ألف كتاب مصور من إنتاج «دي سي كومكس» في نيويورك وجمعت خلال 80 عاما. وأوضحت الدار أن المجموعة التي جمعها الموسيقي البريطاني يان ليفين تضم جميع إصدارات «دي سي كوميكس» بين عامي 1934 و2014.
وقال رئيس قسم الكتب والمخطوطات في الدار ريتشارد أوستن إن المجموعة تمثل أهمية لهواة جمع الكتب المصورة، ولا يمكن بعد تقدير السعر، لأنه بيع خاص وليس مزادا.
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