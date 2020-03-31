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دراسة أمريكية: امش أكثر تعش أطول

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ روكفايل

من يمش أكثر يعش بصحة أفضل، هذا ما أثبتته دراسة حديثة ربطت بين تزايد عدد الخطوات التي يمشيها الإنسان يوميا وتدني معدل الوفيات. وكتب علماء في مجلة «جاما» العلمية أن معدل الوفيات، ولا سيما تلك التي تنجم عن أمراض القلق والدورة الدموية تراجع على نحو ملحوظ بين أشخاص حافظوا على مشي 12 ألف خطوة فأكثر في اليوم. ونوه العلماء إلى أن المعدل الزمني لأداء هذه الخطوات خلال اليوم، لا يمثل عاملا مهما في هذه النتيجة.

ولإعداد الدراسة، حلل فريق البحث برئاسة الطبيب بيدرو ساينت ماركويس من المعهد الوطني الأمريكي للسرطان بتحليل بيانات برنامج (استقصاء الصحة الوطنية وفحص التغذية)، وهو مسح تمثيلي يسجل حالة الصحة والأسلوب المعيشي للأمريكيين. وركز الباحثون تحليلاتهم على 4840 شخصا تزيد أعمارهم على 40 عاما كانوا يحملون مستشعر حركة لسبعة أيام في الفترة بين 2003 حتى 2006، وسار هؤلاء 9124 خطوة في المتوسط يوميا.

وبلغ معدل مخاطر الوفاة بالنسبة للأشخاص الذين ساروا بين 4000 إلى 7999 خطوة، 4ر21 لكل 1000 شخص بالسنة، ووصل هذا المعدل إلى 9ر6 فقط بين الأشخاص الذين ساروا بين 8000 إلى 11999 خطوة، وتدنى هذا المعدل إلى 8ر4 بالنسبة للأشخاص الذين ساروا أكثر من 12 ألف خطوة.