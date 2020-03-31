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تطور جيد لمصابي فرانكفورت بالفيروس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - فرانكفورت

أكد مدير الكرة بنادي آينتراخت فرانكفورت الألماني فريدي بوبيتش أن حالات لاعبي الفريق الاثنين والعاملين الاثنين، الذين أصيبوا بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، تتطور بشكل جيد.

وقال بوبيتش «هم بحال جيد حقا، وسرعان ما تخطوا المرحلة السيئة، بل إن أحدهم لم تعد لديه أي أعراض».

وأعرب بوبيتش عن أمله في استئناف منافسات الدوري الألماني (بوندسليجا) في مايو أو يونيو، حيث تقرر في 13 مارس الحالي تعليق منافسات كرة القدم بألمانيا بسبب انتشار فيروس كورونا.