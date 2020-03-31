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صندوق طوارئ للكرة الألمانية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - هانوفر

اقترح المسؤول البارز السابق في كرة القدم الألمانية كلاوس ألوفس، إنشاء صندوق طوارئ لكرة القدم، يمكن الأندية من الاستعداد بشكل أفضل للأحداث غير المتوقعة مثل الأزمة الحالية المتمثلة في انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، المتفشي في عدد من الدول في مختلف أنحاء العالم.

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وقال ألوفس إنه يمكن تمويل الصندوق من خلال عائدات البث التلفزيوني لمباريات الدوري الألماني (بوندسليجا).

وأضاف أن الأمر يتطلب حلا شاملا ويجب أن تستخدم الأموال لغرض محدد.

وأشار المدير العام السابق لناديي فيردر بريمن وفولفسبورج إلى أن الأندية أهملت التفكير بشأن الاحتياطي وسط الارتفاع المستمر في العائدات، خاصة من الحقوق الإعلامية.