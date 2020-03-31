شكرا لقرائتكم خبر
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - هانوفر
اقترح المسؤول البارز السابق في كرة القدم الألمانية كلاوس ألوفس، إنشاء صندوق طوارئ لكرة القدم، يمكن الأندية من الاستعداد بشكل أفضل للأحداث غير المتوقعة مثل الأزمة الحالية المتمثلة في انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، المتفشي في عدد من الدول في مختلف أنحاء العالم.
وقال ألوفس إنه يمكن تمويل الصندوق من خلال عائدات البث التلفزيوني لمباريات الدوري الألماني (بوندسليجا).
وأضاف أن الأمر يتطلب حلا شاملا ويجب أن تستخدم الأموال لغرض محدد.
وأشار المدير العام السابق لناديي فيردر بريمن وفولفسبورج إلى أن الأندية أهملت التفكير بشأن الاحتياطي وسط الارتفاع المستمر في العائدات، خاصة من الحقوق الإعلامية.
كانت هذه تفاصيل خبر صندوق طوارئ للكرة الألمانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.