الارشيف / اخبار السعوديه

صندوق طوارئ للكرة الألمانية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر

صندوق طوارئ للكرة الألمانية
ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - هانوفر

اقترح المسؤول البارز السابق في كرة القدم الألمانية كلاوس ألوفس، إنشاء صندوق طوارئ لكرة القدم، يمكن الأندية من الاستعداد بشكل أفضل للأحداث غير المتوقعة مثل الأزمة الحالية المتمثلة في انتشار وباء (كوفيد 19)، المتفشي في عدد من الدول في مختلف أنحاء العالم.

Advertisements

وقال ألوفس إنه يمكن تمويل الصندوق من خلال عائدات البث التلفزيوني لمباريات الدوري الألماني (بوندسليجا).

وأضاف أن الأمر يتطلب حلا شاملا ويجب أن تستخدم الأموال لغرض محدد.

وأشار المدير العام السابق لناديي فيردر بريمن وفولفسبورج إلى أن الأندية أهملت التفكير بشأن الاحتياطي وسط الارتفاع المستمر في العائدات، خاصة من الحقوق الإعلامية.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صندوق طوارئ للكرة الألمانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا