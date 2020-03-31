الارشيف / اخبار السعوديه

30 ألف سجين أطلق سراحهم بإندونيسيا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر

30 ألف سجين أطلق سراحهم بإندونيسيا
ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - جاكرتا

أعلنت وزارة العدل الإندونيسية أمس أنه سوف يتم إطلاق سراح 30 ألف سجين بشكل مبكر لمنع تفشي فيروس في السجون.

Advertisements

وذكرت الوزارة في مرسوم أن السجناء الذين قضوا ثلثي مدة عقوباتهم حتى ديسمبر الماضي سوف يتم إطلاق سراحهم في إطار برامج الاستيعاب وإعادة الدمج، وأضافت أن النزلاء الأحداث الذين قضوا نصف مدة سجنهم بحلول ديسمبر سوف يتم الإفراج عنهم أيضا.

وتوصم السجون الإندونيسية بالاكتظاظ. وحث نشطاء حقوق الإنسان الحكومة على الإفراج عن السجناء المدانين بتعاطي المخدرات لتخفيف الضغط في السجون خلال الوباء.

وأعلنت وزارة الصحة أن إندونيسيا سجلت 1528 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا حتى أمس، و136 حالة وفاة.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 30 ألف سجين أطلق سراحهم بإندونيسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا