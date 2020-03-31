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30 ألف سجين أطلق سراحهم بإندونيسيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - جاكرتا

أعلنت وزارة العدل الإندونيسية أمس أنه سوف يتم إطلاق سراح 30 ألف سجين بشكل مبكر لمنع تفشي فيروس كورونا في السجون.

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وذكرت الوزارة في مرسوم أن السجناء الذين قضوا ثلثي مدة عقوباتهم حتى ديسمبر الماضي سوف يتم إطلاق سراحهم في إطار برامج الاستيعاب وإعادة الدمج، وأضافت أن النزلاء الأحداث الذين قضوا نصف مدة سجنهم بحلول ديسمبر سوف يتم الإفراج عنهم أيضا.

وتوصم السجون الإندونيسية بالاكتظاظ. وحث نشطاء حقوق الإنسان الحكومة على الإفراج عن السجناء المدانين بتعاطي المخدرات لتخفيف الضغط في السجون خلال الوباء.

وأعلنت وزارة الصحة أن إندونيسيا سجلت 1528 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا حتى أمس، و136 حالة وفاة.