إرجاء محاكمة المتهمين في هجوم شارلي إيبدو الفرنسية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - باريس
بسبب فيروس كورونا، جرى تأجيل محاكمة المعاونين لمجموعة من الإرهابيين الذين قاموا بمهاجمة مقر صحيفة شارلي إيبدو الساخرة، حيث تقرر الآن أن تبدأ في شهر سبتمبر المقبل.
وأكد ممثل الادعاء في باريس أم، التقارير التي أفادت بأن المحاكمة سوف تبدأ من 2 سبتمبر حتى 10 نوفمبر المقبلين. وكان من المقرر أن تبدأ المحاكمة في 4 مايو المقبل.
ومن المقرر أن يمثل 14 مشتبها بهم أمام المحكمة، حيث يواجهون اتهامات بتقديم دعم لوجستي لمنفذي الهجوم.
وكان نحو 17 شخصا قد قتلوا في الهجمات، التي استهدفت صحيفة شارلي إيبدو وشرطية ومتجرا يهوديا، وقد قتلت الشرطة المهاجمين الثلاثة.
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