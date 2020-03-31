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إرجاء محاكمة المتهمين في هجوم شارلي إيبدو الفرنسية

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إرجاء محاكمة المتهمين في هجوم شارلي إيبدو الفرنسية
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- بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - باريس

بسبب فيروس ، جرى تأجيل محاكمة المعاونين لمجموعة من الإرهابيين الذين قاموا بمهاجمة مقر صحيفة شارلي إيبدو الساخرة، حيث تقرر الآن أن تبدأ في شهر سبتمبر المقبل.

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وأكد ممثل الادعاء في باريس أم، التقارير التي أفادت بأن المحاكمة سوف تبدأ من 2 سبتمبر حتى 10 نوفمبر المقبلين. وكان من المقرر أن تبدأ المحاكمة في 4 مايو المقبل.

ومن المقرر أن يمثل 14 مشتبها بهم أمام المحكمة، حيث يواجهون اتهامات بتقديم دعم لوجستي لمنفذي الهجوم.

وكان نحو 17 شخصا قد قتلوا في الهجمات، التي استهدفت صحيفة شارلي إيبدو وشرطية ومتجرا يهوديا، وقد قتلت الشرطة المهاجمين الثلاثة.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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