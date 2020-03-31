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«المحامين العرب»: صواريخ الحوثيين انتهاك صارخ

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - الرياض

عبر اتحاد المحامين العرب أمس عن إدانته الشديدة للقصف الصاروخي الذي تعرضت له مدينتا الرياض وجازان السعوديتان من قبل «ميليشيات» الحوثي في اليمن.

وعد الاتحاد، الذي يتخذ من العاصمة المصرية القاهرة مقرا له في بيان، أن «القصف يعد انتهاكا صارخا وتهديدا للمدنيين ولأمن المنطقة»، وندد البيان بـ»عدم التزام الحوثيين بوقف إطلاق النار الذي دعا إليه الأمين العام للأمم المتحدة وأيده العالم لمواجهة تفشي انتشار وباء كورونا المستجد».

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من جانبه يقول المحامي الدولي السعودي، عضو اتحاد المحامين العرب بالرياض، كاتب الشمري، إن «بيان اتحاد المحامين العرب يعد بمثابة صفعة في وجه الميليشيات الحوثية إحدى الأذرع الإيرانية في المنطقة العربية»، وأشار إلى أن بيان الاتحاد يمثل موقفا عربيا مشرفا لا يقبل اللبس أو التأويل، وبادرة شجاعة تنم عن الإحساس بالمسؤولية.

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن الذي تقوده السعودية أمس أن مقاتلات التحالف شنت غارات نوعية عدة على مقار عسكرية تابعة لميليشيات الحوثي الإرهابية في العاصمة صنعاء.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي إن الاستهداف جاء عقب «اعتداءات الميليشيات الحوثية الإرهابية على المدنيين من مواطنين ومقيمين على أراضي المملكة مساء السبت الماضي».