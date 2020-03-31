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الأوروبيون يتدخلون لإنقاذ طهران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - برلين

أعلنت وزارة الخارجية الألمانية أمس أن فرنسا وألمانيا وبريطانيا استخدمت للمرة الأولى آلية للمقايضة، كان تم وضعها للالتفاف على العقوبات الأمريكية ضد إيران، وذلك من أجل إرسال إمدادات طبية إلى إيران التي تكافح من أجل التعامل مع تفشي فيروس كورونا بها.

ويعد هذا الإعلان تقدما في المحاولات الأوروبية المستمرة منذ فترة لتفعيل آلية إنستكس التي تهدف إلى إتاحة التجارة بصورة مشروعة مع إيران رغم العقوبات الأمريكية.

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وأكدت الخارجية الألمانية أن الإمدادات وصلت إلى إيران، مضيفة أن الآلية تتعاون مع نظيرتها الإيرانية بشأن المزيد من التعاملات.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية في 14 مارس أكد أن بلاده تلقت معدات طبية أو مساعدة مالية من دول مثل ألمانيا وأذربيجان والصين وفرنسا وبريطانيا واليابان وقطر وروسيا وتركيا. وقال إن حكومة وشعب إيران «لا ينسيان أبدا أصدقاءهم في أوقات المحن».

وتواجه البلاد تفشيا كبيرا لفيروس كورونا المستجد الذي أصاب أكثر من 40 ألف شخص وأودى بحياة ما يقارب من 3 آلاف شخص، وفقا للأرقام الرسمية.