شكرا لقرائتكم خبر
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة
بلغ عدد المسجلين الجدد في المنصة الوطنية للتدريب الالكتروني (دروب) 38 ألفا، التحقوا في أكثر من 365 برنامجا تدريبيا في مختلف التخصصات والمجالات، وذلك خلال 10 أيام (16 مارس - 26 مارس 2020).
وأوضح مدير عام تطوير برامج التدريب في صندوق تنمية الموارد البشرية والمشرف على منصة التدريب الالكترونية «دروب» محمد الشويعر، أن البرامج التدريبية المنفذة حاليا عبر منصة «دروب»، تأتي تعزيزا لنشر ثقافة التدريب عن بعد، والاستمرار في تقديمها في جميع المجالات والتخصصات التي يتطلبها سوق العمل بما يضمن مشاركة القوى الوطنية في سوق العمل، واتساقا مع الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية الحكومية الراهنة لمكافحة فيروس كورونا.
ولفت الشويعر إلى أن نوعية البرامج التدريبية المقدمة عبر منصة «دروب» ساهمت في زيادة أعداد المتقدمين والملتحقين في الدورات التدريبية، حيث حققت الجلسات التدريبية التفاعلية التي تم بثها الأسبوع الماضي عبر المنصة، حضور أكثر من 3500 مستفيد ومستفيدة.
ويدعم برنامج التدريب الالكتروني «دروب»، الذي يأتي ضمن حزمة برامج التدريب والتأهيل التي يقدمها صندوق تنمية الموارد البشرية، تأهيل وتطوير مهارات الطلبة والباحثين عن العمل والراغبين في الوصول بمستواهم الوظيفي إلى درجات متقدمة، سعيا لرفع معدلات مشاركة القوى الوطنية في القطاع الخاص وزيادة إمكانية حصول الباحثين عن العمل على فرص وظيفية مناسبة.
ويعد «دروب» برنامجا شاملا، إذ يبدأ بتقديم برامج تدريبية الكترونية، وينتهي بحصول المتدرب على شهادات إتمام البرنامج التدريبي فور إنهاء متطلباته، كما يتمتع البرنامج بعقد شراكات استراتيجية مع عدد من الجهات، وبالإمكان التسجيل في الدورات التدريبية لـ»دروب»، عبر الرابط .doroob.sa.
كانت هذه تفاصيل خبر 38 ألف مواطن سجلوا في 365 برنامجا تدريبيا عن بعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.