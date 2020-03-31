كورونا يصيب زهور هولندا والخسائر المتوقعة 3.3 مليارات دولار

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - أمستردام

أصابت أزمة كورونا صناعة الزهور في هولندا بأضرار بالغة، حيث تراجعت المبيعات بأكثر من 70%، حسبما قال متحدث باسم أكبر مراكز لتجارة النباتات في العالم لوكالة الأنباء الألمانية.

وقال ميشيل فان سكي من شركة «رويال فلورا هولاند»، إنه إذا استمرت الأزمة لفترة أطول، فإن القطاع يتوقع خسائر إجمالية تتراوح بين ملياري وثلاثة مليارات يورو (2.2 مليار - 3.3 مليارات دولار).

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ويعرض المزارعون في المركز التجاري حوالي 25% فقط من سلعهم بالمزاد اليومي. وأوضح المتحدث أن غالبية الزهور المقطوفة مثل زهور التوليب تتعرض للتلف.

و»رويال فلورا هولاند» هي مؤسسة تعاونية للمزارعين وتبيع نحو 12 مليار نبتة وزهرة سنويا.

وانهار تصدير الزهور إلى دول أوروبية أخرى، وذلك بسبب إغلاق الحدود والقيود المفروضة على الحياة الاجتماعية.

وعادة ما يكون فصل الربيع الأوروبي هو موسم الذروة لتجارة الزهور حيث يتزامن ذلك مع عيد الفصح وعيد الأم والعديد من حفلات الزفاف.