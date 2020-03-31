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القبض على مواطنين حرقا 5 مركبات بدوافع انتقامية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

قبضت الجهات الأمنية بمنطقة الرياض على مواطنين في عقدهما الثالث من العمر تورطا في عدد من الجرائم، تمثلت بإطلاق النار وسرقة المركبات، إضافة إلى إحراق خمس مركبات عائدة لمواطن بمركز الفيضة شمال محافظة الدوادمي، وذلك بدوافع انتقامية.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، المقدم شاكر التويجري، في بيان أمس، أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وإتلاف الممتلكات، أسفرت عن تمكن الأجهزة الأمنية بشرطة الدوادمي من القبض على المتهمين، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهما بارتكاب عدد من الجرائم، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية أقرا بما نسب إليهما، حيث جرى إيقافهما وإحالتهما إلى النيابة العامة لتطبيق العقوبات النظامية بحقهما.