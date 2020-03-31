دليل لمزاولة الطب التكميلي للأفراد والمنشآت

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض
أصدر المركز الوطني للطب البديل والتكميلي دليلا لمزاولة الطب البديل والتكميلي، يحدد متطلبات إصدار التراخيص لمنشآت وممارسي الطب البديل والتكميلي.
يأتي ذلك حرصا من المركز ومن منطلق مسؤوليته كمرجعية وطنية لكل ما يتعلق بممارسات الطب البديل والتكميلي في المملكة على وضع الضوابط والمعايير المشجعة لمزاولة الطب البديل والتكميلي بمأمونية عالية.
وأوضح المديرالتنفيذي للمركز ياسر الأحمري أن الدليل يتضمن شروطا عامة لترخيص الممارسين والمنشآت وشروطا خاصة لكل ممارسة من الممارسات المعتمدة حاليا، ويمكن للممارس أو المنشأة إصدار الترخيص في خطوات بسيطة.
وأشار إلى أن منشآت الطب البديل والتكميلي قد تم تقسيمها إلى ثلاث فئات، هي: عيادة، مركز لممارسة واحدة، ومجمع الطب التكميلي يمكنه تقديم أكثر من ممارسة تحت سقف واحد بممارسين مسجلين ومصنفين مهنيا من قبل المركز، منوها بأن الموقع الالكتروني للمركز سيوفر جميع المعلومات والتفاصيل عن هذا الدليل قريبا.
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