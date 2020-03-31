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«الجوازات» تتيح خدمة الرسائل والطلبات الكترونيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

أتاحت المديرية العامة للجوازات من خلال المنصة الالكترونية (أبشر)، خدمة «الرسائل والطلبات» لجميع المستفيدين من خدماتها، حيث يمكن للمستفيد تنفيذ هذه الخدمة من خلال القيام بالدخول إلى حسابه في منصة أبشر للخدمات الالكترونية، اختيار أيقونة خدمات من «خدماتي»، الخدمات العامة، الرسائل والطلبات، اختيار قطاع «المديرية العامة للجوازات»، اختيار الخدمة المطلوبة من القائمة «هوية مقيم، التأشيرات، نقل المعلومات، نقل الخدمات وتعديل المهنة، الاقتراحات»، كتابة الموضوع والرسالة ثم النقر على «إرسال».

وبينت الجوازات أن إتاحة هذه الخدمة الكترونيا جاءت ضمن خطوات تعزيز التعاملات الالكترونية والتواصل مع المختصين في المديرية العامة للجوازات لمعالجة الملاحظات التي تواجههم أو تظهر في المنصة، وقد تعيق إنهاء معاملاتهم.

ودعت جميع المواطنين والمقيمين إلى الاستفادة من الخدمات الالكترونية في تنفيذ إجراءاتهم من خلال منصة أبشر ومقيم التي تضم عددا من الإجراءات التي تقدمها للمواطنين والمقيمين والزائرين، للتسهيل عليهم، واختصار الوقت وتوفير الجهد، بما يكفل لهم سرعة الإنجاز وجودة الخدمة، دون الحاجة لمراجعة مقرات إدارات الجوازات.