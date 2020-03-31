خريطة رقمية لمراقبة مؤشرات كورونا بمستشفيات القصيم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

أطلق التجمع الصحي بمنطقة القصيم نظاما الكترونيا، لرصد المؤشرات الخاصة بفيروس كورونا، حيث صممت خريطة رقمية تشمل جميع المستشفيات بالمنطقة، وتوضح مواقع المستشفيات والسعة السريرية ونسب الإشغال، والسعة السريرية لغرف العزل، والتحكم في توجيه فرق مكافحة العدوى الكترونيا إلى المستشفيات حسب الاحتياج وعدد الممارسين الصحيين بأقسام مكافحة العدوى.

وبين التجمع الصحي أن النظام الالكتروني يوضح أيضا التجهيزات والمستلزمات الطبية المتوفرة بالمستشفيات والمرتبطة بالكوارث والأزمات، وإيضاح عدد الحالات الخاصة بكورونا سواء المشتبه بها أو المؤكدة، إضافة إلى إعطاء تفاصيل كاملة عن جميع المستشفيات كل على حدة.

وأضاف أن النظام سيسهم في مراقبة جميع المؤشرات الخاصة بفيروس كورونا في المنشآت الصحية بالمنطقة، والتأكد من سير العمل، حيث يتم تحديث الخريطة الالكترونية بشكل لحظي ومباشر، ومتابعتها من قبل الإدارات المعنية بالتجمع.