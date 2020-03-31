السعودية | جامعة جازان تجهز مركزا طبيا لمواجهة كورونا

شكرا لقرائتكم جامعة جازان تجهز مركزا طبيا لمواجهة كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن المشرف على الإدارة العامة للخدمات الطبية بجامعة جازان الدكتور مدني آل عيسى، عن تواصل أعمال تجهيز مركز طبي لطوارئ كورونا بطاقة 220 سريرا، استشعاراً من الجامعة للمسؤولية الوطنية والمجتمعية، وانطلاقا من جهودها في تحقيق الأمن الصحي بالمنطقة، باستثمار كوادرها من أساتذة وممارسين وطلبة الكليات الصحية، وبالتنسيق والتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية بجازان.

وأكد مدني أن العمل والإعداد لتجهيز المركز الطبي جار منذ بداية شهر فبراير، تنفيذا لقرارات وتوجيهات القيادة الرشيدة، ووزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ بتسخير الجامعة لكافة الإمكانات البشرية والمادية ومرافقها الإنشائية لمواجهة الوباء بالتنسيق مع وزارة الصحة ومديرية الشؤون الصحية بجازان.

كما أشاد بمستوى التواصل المباشر والتنسيق الكبير بين الجامعة ومديرية الشؤون الصحية بجازان، مضيفا أن المركز الطبي سيكون متاحا وفق التنسيق مع صحة جازان وخططها الخاصة بالتصدي لفيروس ⁧‫كورونا‬⁩، وبما يعزز من تكامل الجهود والأدوار الحكومية.

وكان وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، قد أعلن في مؤتمر صحافي، الاثنين، أن الملك سلمان أمر بعلاج جميع مرضى كورونا في المملكة من المواطنين والمقيمين والمخالفين لنظام الإقامة مجاناً.