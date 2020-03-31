محمد بن مسعود - الدمام - مغادرة 4 مرضى للمستشفى بعد شفائهم أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر، اليوم (الثلاثاء)، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلاد. وأوضح "جابر" أن العدد الكلي للإصابات يرتفع إلى 274 حالة؛ وفقًا لـ"سبوتنيك". وأضاف أنه جرى تسجيل 4 حالات شفاء في مستشفى الأمير حمزة، وغادروا إلى منازلهم.الأردن وزير الصحة الأردني سعد جابر فيروس كورونا الجديد 31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441 09:54 PM Advertisements مغادرة 4 مرضى للمستشفى بعد شفائهم بزيادة 6 حالات.. إصابات "كورونا" ترتفع في الأردن إلى 274 بزيادة 6 حالات.. إصابات "كورونا" ترتفع في الأردن إلى 274 أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر، اليوم (الثلاثاء)، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلاد. وأوضح "جابر" أن العدد الكلي للإصابات يرتفع إلى 274 حالة؛ وفقًا لـ"سبوتنيك". وأضاف أنه جرى تسجيل 4 حالات شفاء في مستشفى الأمير حمزة، وغادروا إلى منازلهم. الكلمات المفتاحية ، بزيادة 6 حالات.. إصابات "كورونا" ترتفع في الأردن إلى 274 ،

المصدر : الخليج 365

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