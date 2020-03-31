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أكد رئيس الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والروبوت، سعود بن بداح الفغم؛ أن سلامة الإنسان أولًا لها وقعها في الواقع المحسوس والمرئي، فما أن بدأت جائحة كورونا (COVID-19) إلا انطلقت المملكة العربية السعودية في تشكيل لجنة معنية، وباشرت مهامها ونفذت خططها الاحترازية، التي كان لها السبق في حماية الإنسان على أراضيها من مواطنين ومقيمين، وحتى مخالفي الإقامة، بدون أي رسوم أو حواجز تعيق سلامتهم.
وقال: "لم تتوقف المملكة في حماية الإنسان على أراضيها فحسب؛ بل دعمت الصحة العالمية ماليًّا للوصول إلى لقاح يسهم في علاج كافة البشرية على وجه المعمورة".
وأضاف: "قلنا ولا زلنا نقول وبكل فخر: هنيئًا لنا وللعالم بالسعودية تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله".
31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441 09:55 PM
أكّد أن المملكة دعمت منظمة الصحة العالمية للتوصل للقاح يفيد البشرية كافة
أكد رئيس الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والروبوت، سعود بن بداح الفغم؛ أن سلامة الإنسان أولًا لها وقعها في الواقع المحسوس والمرئي، فما أن بدأت جائحة كورونا (COVID-19) إلا انطلقت المملكة العربية السعودية في تشكيل لجنة معنية، وباشرت مهامها ونفذت خططها الاحترازية، التي كان لها السبق في حماية الإنسان على أراضيها من مواطنين ومقيمين، وحتى مخالفي الإقامة، بدون أي رسوم أو حواجز تعيق سلامتهم.
وقال: "لم تتوقف المملكة في حماية الإنسان على أراضيها فحسب؛ بل دعمت الصحة العالمية ماليًّا للوصول إلى لقاح يسهم في علاج كافة البشرية على وجه المعمورة".
وأضاف: "قلنا ولا زلنا نقول وبكل فخر: هنيئًا لنا وللعالم بالسعودية تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله".
، "الفغم": هنيئًا لنا وللعالم بالسعودية في ظلّ قيادتنا التي جعلت سلامةَ الإنسان أولًا ،
المصدر : الخليج 365
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