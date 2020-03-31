، الإمارات تفرض حظر تجول كامل على منطقة الراس في دبي ،

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فرضت دبي اليوم (الثلاثاء) أول حظر تجول كامل في دولة الإمارات، وكان على منطقة أسواق الذهب والعطارة الشهيرة بالإمارة لتعقيم المنطقة، التي كانت تعج عادة بالسائحين والمتسوقين، وذلك في إطار جهود وقف انتشار فيروس كورونا.
وأغلقت دبي مداخل الطريق الرئيس إلى منطقة الراس وأوقفت حركة النقل العام إلى المنطقة المتاخمة لخور دبي حيث مُنعت السفن من نقل البضائع بين دبي وإيران التي تعد مركزاً إقليمياً لتفشي الفيروس.
ومددت الإمارات حظر تجول يسري بأنحاء البلاد من المساء إلى الصباح من أجل حملة تعقيم تستمر حتى الخامس من أبريل، لكن دبي أعلنت في وقت متأخر يوم الاثنين فرض حظر تجول على مدار اليوم بمنطقة الراس لمدة أسبوعين بدءاً من اليوم، وفقاً لـ"رويترز".
وأكدت الإمارات 611 حالة إصابة بفيروس كورونا وخمس وفيات. وتجاوز إجمالي عدد الإصابات في دول الخليج الست 3700 حالة و18 وفاة.الإمارات حظر التجول فيروس كورونا الجديد
الإمارات تفرض حظر تجول كامل على منطقة الراس في دبيصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-03-31
فرضت دبي اليوم (الثلاثاء) أول حظر تجول كامل في دولة الإمارات، وكان على منطقة أسواق الذهب والعطارة الشهيرة بالإمارة لتعقيم المنطقة، التي كانت تعج عادة بالسائحين والمتسوقين، وذلك في إطار جهود وقف انتشار فيروس كورونا.
وأغلقت دبي مداخل الطريق الرئيس إلى منطقة الراس وأوقفت حركة النقل العام إلى المنطقة المتاخمة لخور دبي حيث مُنعت السفن من نقل البضائع بين دبي وإيران التي تعد مركزاً إقليمياً لتفشي الفيروس.
ومددت الإمارات حظر تجول يسري بأنحاء البلاد من المساء إلى الصباح من أجل حملة تعقيم تستمر حتى الخامس من أبريل، لكن دبي أعلنت في وقت متأخر يوم الاثنين فرض حظر تجول على مدار اليوم بمنطقة الراس لمدة أسبوعين بدءاً من اليوم، وفقاً لـ"رويترز".
وأكدت الإمارات 611 حالة إصابة بفيروس كورونا وخمس وفيات. وتجاوز إجمالي عدد الإصابات في دول الخليج الست 3700 حالة و18 وفاة.
31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
08:54 PM
31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
09:52 PM
تضم أسواق الذهب والعطارة الشهيرة
فرضت دبي اليوم (الثلاثاء) أول حظر تجول كامل في دولة الإمارات، وكان على منطقة أسواق الذهب والعطارة الشهيرة بالإمارة لتعقيم المنطقة، التي كانت تعج عادة بالسائحين والمتسوقين، وذلك في إطار جهود وقف انتشار فيروس كورونا.
وأغلقت دبي مداخل الطريق الرئيس إلى منطقة الراس وأوقفت حركة النقل العام إلى المنطقة المتاخمة لخور دبي حيث مُنعت السفن من نقل البضائع بين دبي وإيران التي تعد مركزاً إقليمياً لتفشي الفيروس.
ومددت الإمارات حظر تجول يسري بأنحاء البلاد من المساء إلى الصباح من أجل حملة تعقيم تستمر حتى الخامس من أبريل، لكن دبي أعلنت في وقت متأخر يوم الاثنين فرض حظر تجول على مدار اليوم بمنطقة الراس لمدة أسبوعين بدءاً من اليوم، وفقاً لـ"رويترز".
وأكدت الإمارات 611 حالة إصابة بفيروس كورونا وخمس وفيات. وتجاوز إجمالي عدد الإصابات في دول الخليج الست 3700 حالة و18 وفاة.
، الإمارات تفرض حظر تجول كامل على منطقة الراس في دبي ،
المصدر : الخليج 365
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.