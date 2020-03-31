، "كورونا" يقفز بعدد قتلاه في سويسرا إلى 373 ،

محمد بن مسعود - الدمام - ارتفاع الإصابات إلى 16176

ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في سويسرا اليوم الثلاثاء إلى 373 بعدما سُجِّلت 295 وفاة أمس.

وأوضحت وكالة الصحة العامة أن عدد الحالات التي جاءت نتيجة فحوصها إيجابية قفز إلى 16176 من 15575 أمس، وفقًا لـ"رويترز".سويسرا فيروس كورونا الجديد