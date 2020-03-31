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ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في سويسرا اليوم الثلاثاء إلى 373 بعدما سُجِّلت 295 وفاة أمس.
وأوضحت وكالة الصحة العامة أن عدد الحالات التي جاءت نتيجة فحوصها إيجابية قفز إلى 16176 من 15575 أمس، وفقًا لـ"رويترز".سويسرا فيروس كورونا الجديد
"كورونا" يقفز بعدد قتلاه في سويسرا إلى 373صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-03-31
ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في سويسرا اليوم الثلاثاء إلى 373 بعدما سُجِّلت 295 وفاة أمس.
وأوضحت وكالة الصحة العامة أن عدد الحالات التي جاءت نتيجة فحوصها إيجابية قفز إلى 16176 من 15575 أمس، وفقًا لـ"رويترز".
31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
08:41 PM
ارتفاع الإصابات إلى 16176
ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في سويسرا اليوم الثلاثاء إلى 373 بعدما سُجِّلت 295 وفاة أمس.
وأوضحت وكالة الصحة العامة أن عدد الحالات التي جاءت نتيجة فحوصها إيجابية قفز إلى 16176 من 15575 أمس، وفقًا لـ"رويترز".
، "كورونا" يقفز بعدد قتلاه في سويسرا إلى 373 ،
المصدر : الخليج 365
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