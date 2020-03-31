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قبضت السلطات الألمانية، اليوم (الثلاثاء)، على شاب تونسي هاجم عددًا من المارّة في مدينة أوغسبورغ، بِساطُورٍ؛ مما أدى إلى إصابة واحدا منهم بجروح، كما أحدث أضرارًا بحافلة نقل عام في المدينة.
ونقل "روسيا اليوم"، عن متحدث باسم الشرطة الألمانية؛ أن المواطن التونسي البالغ من العمر 27 عامًا هاجم في ساعة مبكرة من صباح اليوم، امرأةً ورجلًا، وأصابهما بجروح، كما هاجم سيارة كانت بداخلها امرأة.
من جانبها ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن الشرطة قبضت على المهاجم في الحي الجامعي بمدينة أوغسبورغ جنوبي ألمانيا.
ألمانيا الشرطة الألمانية ساطور
مهاجم يتسلّح بساطور يعتدي على المارّة في ألمانياصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-03-31
قبضت السلطات الألمانية، اليوم (الثلاثاء)، على شاب تونسي هاجم عددًا من المارّة في مدينة أوغسبورغ، بِساطُورٍ؛ مما أدى إلى إصابة واحدا منهم بجروح، كما أحدث أضرارًا بحافلة نقل عام في المدينة.
ونقل "روسيا اليوم"، عن متحدث باسم الشرطة الألمانية؛ أن المواطن التونسي البالغ من العمر 27 عامًا هاجم في ساعة مبكرة من صباح اليوم، امرأةً ورجلًا، وأصابهما بجروح، كما هاجم سيارة كانت بداخلها امرأة.
من جانبها ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن الشرطة قبضت على المهاجم في الحي الجامعي بمدينة أوغسبورغ جنوبي ألمانيا.
31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
08:40 PM
أصاب شخصًا قبل أن تقبض عليه الشرطة
قبضت السلطات الألمانية، اليوم (الثلاثاء)، على شاب تونسي هاجم عددًا من المارّة في مدينة أوغسبورغ، بِساطُورٍ؛ مما أدى إلى إصابة واحدا منهم بجروح، كما أحدث أضرارًا بحافلة نقل عام في المدينة.
ونقل "روسيا اليوم"، عن متحدث باسم الشرطة الألمانية؛ أن المواطن التونسي البالغ من العمر 27 عامًا هاجم في ساعة مبكرة من صباح اليوم، امرأةً ورجلًا، وأصابهما بجروح، كما هاجم سيارة كانت بداخلها امرأة.
من جانبها ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن الشرطة قبضت على المهاجم في الحي الجامعي بمدينة أوغسبورغ جنوبي ألمانيا.
، مهاجم يتسلّح بساطور يعتدي على المارّة في ألمانيا ،
المصدر : الخليج 365
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