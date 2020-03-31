وزراء مالية مجموعة العشرين: ضخ 160 مليار دولار لمواجهة تداعيات كورونا

رحّب وزراء مالية مجموعة العشرين، خلال اجتماعهم برئاسة السعودية، اليوم الثلاثاء، باستعداد حكام البنوك المركزية في دول المجموعة ضخ 160 مليار دولار، ضمن إجراءات مواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وأكدوا خلال الاجتماع الذي جرى عبر تقنيات التواصل الافتراضي، توافقهم على تقديم خريطة طريق مكافحة كورونا في 15 أبريل المقبل.

وقالت الرئاسة السعودية للمجموعة، بحسب وكالة الأنباء الألمانية، أن الاجتماع الثاني الافتراضي لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بمجموعة العشرين يهدف إلى "النهوض باستجابة عالمية منسقة بشأن جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) وآثارها البشرية والاقتصادية"، كما تابع الاجتماع "نتائج القمة الافتراضية لقادة مجموعة العشرين التي عُقدت في 26 مارس، والمضي قدمًا في تنفيذ الإجراءات المتفق عليها بفعالية وفي الوقت المناسب".

ويستهدف الاجتماع الثاني الافتراضي لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بالمجموعة، النهوض باستجابة عالمية منسقة بشأن جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) وآثارها البشرية والاقتصادية، ومتابعة نتائج القمة الافتراضية لقادة مجموعة العشرين التي عُقدت في 26 مارس 2020، والمضيّ قُدمًا في تنفيذ الإجراءات المتفق عليها بفاعلية، وفي الوقت المناسب.

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