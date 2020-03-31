بالصور.. المرور يتفاعل مع «شكوى الحواجز الخطيرة»

تفاعل «المرور السعودي»، مع شكوى بشأن الحواجز غير الآمنة، مشيرًا إلى بدء استبدالها بحواجز أخرى آمنة. جاء ذلك ردًّا من «المرور»، عبر «تويتر»، على تغريدة أحد المواطنين، التي أشار فيها، إلى وجود حواجز خطيرة على الأرصفة؛ لكونها تنتهي ببروز قد يؤدي إلى مخاطر حال انقلاب سيارة، راجيًا إعادة النظر في وجودها على ذلك النحو، بينما أفاد «المرور»، بأنه تمت الاستجابة للملاحظة (باستبدال الحواجز). مشيرًا إلى أنه جار استكمال عملية الاستبدال لبقية الحواجز. اقرأ أيضا : بالفيديو.. متحدث الأمن العامّ يوجه نصيحتين بخصوص التنقل بين المناطق شرطة الرياض: القبض على مواطنيْن تورّطا في إطلاق نار وسرقة المركبات

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