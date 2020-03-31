بومبيو: إيران تواصل تهديداتها للسعودية عبر الحوثيين باليمن

اتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إيران بمواصلة تهديداتها للسعودية عبر ميليشيات الحوثيين.

قال «بومبيو»، في مؤتمر صحفي عقده، مساء الثلاثاء، إيران لا تريد السلام بالمنطقة وتواصل تهديداتها للسعودية عبر الحوثيين باليمن.

وفي رسالة إلى الميليشيات الموالية لإيران بالعراق، أكد وزير الخارجية الأمريكي على أن بلاده سترد على الهجمات التي تستهدف رعايها في القنصلية والسفارة الأمريكية ببغداد.

ودعا «بومبيو»، الدول كافة إلى تشارك المعلومات والبيانات لمواجهة كورونا، مؤكدًا أن البضائع والمواد التي تحتاجها الدول لمحاربة الوباء لا تخضع للعقوبات.

وأشار إلى أن هناك أنظمة حاكمة لبعض الدول تواصل صنع الأسلحة والقنابل في الوقت الذي يعاني فيه شعبها من الجوع.

وفي وقت سابق صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، بأنه إلحاقًا للبيان الصادر من قيادة القوات المشتركة للتحالف بشأن اعتداءات الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه المدنيين من مواطنين ومقيمين على أراضي المملكة العربية السعودية مساء السبت الماضي، فقد نفذت قيادة القوات المشتركة للتحالف عملية نوعية لتحييد وتدمير "أهداف عسكرية مشروعة" تتبع الميليشيا الحوثية الإرهابية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية للتعامل مع التهديد القائم والوشيك.

وأوضح العقيد المالكي أن الأهداف التي تم تدميرها شملت القدرات النوعية المتقدمة للميليشيا الإرهابية كتخزين وتجميع وتركيب الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار، وأماكن تواجد الخبراء من (الحرس الثوري) الإيراني ومخازن الأسلحة، وتوزعت الأهداف العسكرية على عدد من المحافظات بمناطق سيطرة الميليشيا الإرهابية، ومنها محافظة الحديدة بعد أن قامت الميليشيا الحوثية بتخزين الصواريخ بأنواعها واستحداث مخازن للأسلحة وتعزيز قدراتها القتالية بالمعدات والتعزيزات بما لا يتوافق مع اتفاق وقف إطلاق النار بالحديدة واتفاقية (ستوكهولم)، وقد تم اتخاذ الإجراءات الوقائية لحماية المدنيين بعد أن قامت الميليشيا الحوثية باتخاذ الأحياء السكنية كمقارّ عسكرية واتخاذ المدنيين كدروع بشرية.

وبيّن أن هذه الخطوة جاءت ردًّا على وحشية وهمجية الميليشيات الحوثية ومن يقف وراءها بانتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، وخاصة في ظل الوضع الصحي العالمي لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد -19)، وامتدادًا للمسؤولية تجاه حماية المدنيين من مواطنين ومقيمين على أراضي المملكة واستجابة للتهديد الصاروخي البالستي.

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وأضاف العقيد المالكي أنه في هذا الوقت العصيب لمحاربة تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) وتوحد وتضامن دول العالم يؤكد النظام الإيراني بدعمه المستمر لذراعه الإرهابية باليمن ورعايته لأعمالها العدائية والإرهابية أنهما يقفان في كفة العدائية والخراب، وأن العالم بجهوده وإسهاماته الجماعية يقف في الكفة الأخرى للنظام العالمي.

وسخّر النظام الإيراني مقدراته المالية والبشرية واللوجستية لدعم الميليشيا الإرهابية لتحقيق أفكاره وأطماعه التوسعية على حساب الشعب الإيراني الذي يعاني في هذا الوقت العصيب من خسائر بشرية فادحة نتيجة تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19)، وأكد العقيد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في تنفيذ الإجراءات الضرورية والحازمة للتعامل مع هذه التهديدات والانتهاكات، وبما يضمن سلامة مواطنينا والمقيمين على أراضينا.

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