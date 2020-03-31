أخبار السعودية اليوم.. تعقيم أجهزة الصراف الآلي و80 ألف سرير لمواجهة كورونا.. تغيير آيبان حساب المواطن

ترصد «صحيفة عاجل» في نشرة أخبار السعودية ليوم الثلاثاء 31 مارس، أبرز الأخبار في المملكة منها. وزارة الصحة قد أوضحت أن القطاعات الصحية بالمملكة قادرة على تقديم خدمات صحية مميزة جدًّا، مشيرة إلى وجود أكثر من 80 ألف سرير بمستشفيات المملكة.

حساب المواطن: صرف الدعم على الآيبان القديم لحين التحقق من الجديد

أوضح برنامج حساب المواطن، الإجراء المتبع عند تغيير الآيبان البنكي للمستفيد، مشيرًا إلى أنه يتم صرف الدعم على الآيبان القديم لحين التأكد من الآيبان الجديد.

الجوازات تتيح خدمة الرسائل والطلبات إلكترونيًّا للمستفيدين من خدماتها.. تعرف على الخطوات

أوضحت المديرية العامة للجوازات أنها أتاحت من خلال المنصة الإلكترونية "أبشر"، خدمة "الرسائل والطلبات" لجميع المستفيدين من خدماتها، حيث يمكن للمستفيد تنفيذ هذه الخدمة من خلال الدخول إلى حسابه في منصة أبشر للخدمات الإلكترونية، اختيار أيقونة خدمات من "خدماتي"، الخدمات العامة، الرسائل والطلبات، اختيار قطاع "المديرية العامة للجوازات"، اختيار الخدمة المطلوبة من القائمة "هوية مقيم، التأشيرات، نقل المعلومات، نقل الخدمات وتعديل المهنة، الاقتراحات"، كتابة الموضوع والرسالة ثم النقر على "إرسال".

7 آلاف جولة رقابية لأمانة المدينة على الأسواق التجارية ومراكز التموين

تتواصل الجولات الرقابية والصحية التي تقوم بها أمانة منطقة المدينة المنورة، على الأسواق التجارية ومراكز التموين والمطاعم ومحال بيع اللحوم والخضراوات؛ للتأكّد من مطابقتها والتزامها للاشتراطات الصحية.

نجران.. نقاط للفرز البصريّ في مراكز التسوق الغذائي لمكافحة كورونا

كثّفت صحة نجران إجراءاتها الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، حيث تمت إضافة نقاط للفرز البصري والتوعوي في مراكز التسوق الغذائي، للتأكّد من سلامة الجميع وتوعيتهم بالطرق الصحية لاستخدام أدوات مكافحة العدوى.

بالصور.. رش وتعقيم أجهزة الصراف الآلي بمحافظة جدة للوقاية من كورونا

رصدت عدسة وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الثلاثاء، عمليات رش وتعقيم أجهزة الصراف الآلي للبنوك المحلية بمحافظة جدة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ومواصلة الإجراءات للجهود التي تبذلها حكومة المملكة في التعامل مع الفيروس، وحفاظاً على صحة وسلامة الجميع، وتوفير أقصى درجات الوقاية للمواطنين والمقيمين.

38 ألف سعودي وسعودية سجلوا في 365 برنامجًا تدريبيًّا عن بُعد عبر «دروب»

بلغ عدد المسجلين الجدد في المنصة الوطنية للتدريب الإلكتروني «دروب» 38 ألفًا، التحقوا في أكثر من 365 برنامجًا تدريبيًّا في مختلف التخصصات والمجالات، وذلك خلال الفترة (16 مارس - 26 مارس 2020).

بالفيديو.. «عاجل» ترصد توافر السلع والمنتجات بالمتاجر

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وثّقت «عاجل» عبر لقطات مصورة، توافر السلع بمختلف أنواعها داخل العديد من الأسواق التجارية ومحلات السوبر ماركت بالرياض.

«كبار العلماء» عن الأمر الملكي بتقديم رعاية مصابي كورونا مجانًا: صورة للتكافل الحسي والمعنوي

نوهت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتقديم الرعاية الطبية مجانًا للمواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة المصابين بفيروس كورونا الجديد في جميع المنشآت الطبية العامة والخاصة.

بالفيديو.. الصحة: 80 ألف سرير لمواجهة كورونا بالمملكة

أوضحت وزارة الصحة أن القطاعات الصحية بالمملكة قادرة على تقديم خدمات صحية مميزة جدًّا، مشيرة إلى وجود أكثر من 80 ألف سرير بمستشفيات المملكة.

تنبيهات برياح نشطة وأتربة على 8 مناطق خلال الساعات المقبلة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا إلى 8 مناطق، برياح نشطة وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدنٍ في مستوى الرؤية الأفقية.

بالصور.. 16 جمعية بمكة تشكّل ذراع دعم للجهات الحكومية ضد كورونا

تزامنًا مع الجهود الحكومية المبذولة لمواجهة فيروس كورونا والحدّ من انتشاره، وانطلاقًا من مبدأ التكاتف في الظروف والأزمات، بادر مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة من خلال 16 جمعية متخصصة بالعمل الخيري في المنطقة بتوجيه دعمها للجهات الحكومية العاملة على حماية المواطنين والمقيمين من آثار الفيروس المستجد.

263 مستفيدًا من خدمة توصيل الدواء بمستشفى «قيا الطائف»

فعَّل مستشفى قيا العامّ، جنوب شرقي الطائف، خدمة توصيل الأدوية لمراجعي العيادات إلى المنازل، إضافة إلى خدمة «الموظف الشامل» في المستشفى، وذلك ضمن إجراءاتها الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا.

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