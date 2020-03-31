814 متدربا ومتدربة في برامج عن بعد بتعليم الدواسر

نفذت إدارة تعليم وادي الدواسر العديد من برامج التدريب عن بعد لمنسوبيها من شاغلي الوظائف التعليمية في محافظتي وادي الدواسر والسليل تماشيا مع التوجيهات الوزارية التي تؤكد على أهمية العمل عن بعد ووصولًا للمستفيدين من خلال تقديم البرامج التدريبية المفيدة.

وأوضح مدير التعليم الدكتور أحمد العُمري أنه الإدارة ممثلة في قسمي التدريب والابتعاث (بنين - بنات) نفذت برامج تدريبية وصل عددها في المرحلة الأولى إلى (9) برامج متنوعة استفاد منها (814) متدرباً ومتدربة.

وأشار العُمري إلى أن هذه الدورات تأتي ضمن برامج التطوير المهني للمعلمين والمعلمات ولرفع كفاية المتدرب والمتدربة إلى درجة تمكنهم من أداء واجبات العمل على وجه أفضل واكتساب الخبرات والمهارات والمعرفة اللازمة.

واشتملت برامج التدريب عن بعد على مواضيع هادفة تتوافق مع المستجدات الحالية في الميدان التعليمي، وضعت لها خطة تدريبية ويتولى التدريب فيها مدربون ومدربات معتمدون ومتخصصون. مشيرًا إلى أن هذه تعتبر المرحلة الأولى من التدريب وستنطلق مراحل أخرى متتالية لاستيعاب أكبر عدد ممكن من المعلمين والمعلمات.