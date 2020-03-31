السعودية اليوم / جامعة نجران تناقش أول رسالة ماجستير عن بُعد



نجران 07 شعبان 1441 هـ الموافق 31 مارس 2020 م واس

ناقشت جامعة نجران ممثلةً بكلية التربية قسم رياض الأطفال اليوم، رسالة علمية عن بعد لدرجة الماجستير إلكترونياً عبر منصة webex بعنوان "فعالية برنامج إلكتروني مقترح في تنمية قيم المواطنة لدى طفل الروضة" لإحدى طالبات ماجستير رياض الأطفال.

وأكدت الجامعة مناقشة الرسالة العلمية عبر منصة webex الإلكترونية لإقرار درجة الماجستير في رياض الأطفال بالتواصل بين المناقشين الداخلي والخارجي ومقرر النقاش والطالبة عن بعد تفعيلاً لنظام التعليم الإلكتروني.

وأوضحت الجامعة أن هذه الخطوة تأتي تفعيلاً لجهود إنجاز أعمالها عن بعد والتسهيل والتيسير على طلاب وطالبات الدراسات العليا في مناقشة وإنجاز مشروعاتهم ورسالاتهم التعليمية ومنحهم الدرجات الأكاديمية دون تأخير باستخدام تقنية الاتصال المرئي والمسموع "عن بُعد"، مؤكدةً أن هذا التحول الإلكتروني يأتي استجابة للتوجيهات وحرصاً من عمادة الدراسات العليا بضرورة التحول الإلكتروني وخدمة الطلاب والطالبات و تسهيل إجراءات تخرجهم.

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20:35ت م

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