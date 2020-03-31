السعودية اليوم / سمو أمير منطقة تبوك يثمن جهود فرع وزارة التجارة بالمنطقة



تبوك 07 شعبان 1441 هـ الموافق 31 مارس 2020 م واس

ثمن صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك ، الجهود التي يبذلها منسوبو فرع وزارة التجارة بالمنطقة ، منوهاً سموه بما يحظى به قطاع الخدمات بالمملكة من دعم واهتمام كبير من القيادة الرشيدة .

ووجه سمو أمير منطقة تبوك مدير عام فرع وزارة التجارة بالمنطقة المهندس سالم بن سليمان الوباري بنقل تحياته وتقديره وشكره لجميع العاملين بالفرع والفروع التابعة لها بالمحافظات على مايقومون به من أعمال جليلة بالمنطقة .

وأعرب المهندس الوباري عن خالص الشكر والامتنان لسمو أمير منطقة تبوك على المتابعة الدقيقة و التوجيهات السديدة التي من شأنها الارتقاء بالخدمات بالمنطقة , مشيراً إلى الدعم الكبير والمتابعة المستمرة من سموه للوصول بالخدمات إلى أعلى المستويات.

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20:32ت م

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