السعودية اليوم / الاتحاد الإفريقي يسلم مساعدات طبية لتونس



تونس 07 شعبان 1441 هـ الموافق 31 مارس 2020 م واس

سلم الاتحاد الإفريقي اليوم، مساعدات طبية للسلطات التونسية، لمجابهة فيروس

وأفادت وزارة الخارجية التونسية في بيان لها، أن المساعدات تمثلت في أقنعة لحماية الوجه ووسائل اختبار وبدلات واقية، مشيرةً إلى أن هذه المساعدات تم تمويلها من قبل مؤسسة خاصة صينية وانتفعت بها جميع الدول الإفريقية.

وثمنت تونس وفق البيان المجهودات التي تقوم بها الصين بالتنسيق مع الاتحاد الإفريقي، من أجل حشد الدعم الدولي لتعزيز قدرات الدول الإفريقية في مواجهة هذه الجائحة .

// انتهى //

19:39ت م

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تونس 07 شعبان 1441 هـ الموافق 31 مارس 2020 م واسسلم الاتحاد الإفريقي اليوم، مساعدات طبية للسلطات التونسية، لمجابهة فيروس كورونا وأفادت وزارة الخارجية التونسية في بيان لها، أن المساعدات تمثلت في أقنعة لحماية الوجه ووسائل اختبار وبدلات واقية، مشيرةً إلى أن هذه المساعدات تم تمويلها من قبل مؤسسة خاصة صينية وانتفعت بها جميع الدول الإفريقية.وثمنت تونس وفق البيان المجهودات التي تقوم بها الصين بالتنسيق مع الاتحاد الإفريقي، من أجل حشد الدعم الدولي لتعزيز قدرات الدول الإفريقية في مواجهة هذه الجائحة .// انتهى //19:39ت م0184

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