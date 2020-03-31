ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في الجزائر إلى 716 وتسجيل 9 وفيات جديدة



الجزائر 07 شعبان 1441 هـ الموافق 31 مارس 2020 م واس

أعلن الناطق الرسمي للجنة متابعة ورصد وباء

واوضح فورار في مؤتمر صحفي ان التحاليل المخبرية اكدت اصابة 132 شخصا بالفيروس، خلال نفس الفترة، مشيراً إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 44 والاصابات الى 716 حالة.

// انتهى //

19:29ت م

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الجزائر 07 شعبان 1441 هـ الموافق 31 مارس 2020 م واسأعلن الناطق الرسمي للجنة متابعة ورصد وباء كورونا في الجزائر، جمال فورار، اليوم، تسجيل تسع وفيات اضافية بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.واوضح فورار في مؤتمر صحفي ان التحاليل المخبرية اكدت اصابة 132 شخصا بالفيروس، خلال نفس الفترة، مشيراً إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 44 والاصابات الى 716 حالة.// انتهى //19:29ت م0182

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