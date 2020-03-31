

تونس 07 شعبان 1441 هـ الموافق 31 مارس 2020 م واس

أوقف الأمن التونسي اليوم، عنصر إرهابي خطط لاستهداف مؤسسة أمنية ومنشأة حيوية خلال شهر رمضان.

وأوضحت وزارة الداخلية التونسية في بيان لها، أنها تمكنت في عملية إستباقية من ايقاف المعني بالأمر الذي إستغل الظروف الإستثنائية التي تشهدها تونس، في ظل جائحة

وأضاف البيان، أن الإرهابي شرع في توفير المواد والأدوات اللازمة لتحضير وصنع مواد متفجرة، مشيراً إلى أنه بتعميق الأبحاث مع المعني أقر بمبايعته لتنظيم "داعش" الإرهابي وإرتباطه بعنصريين إرهابيين يتواجدان بالداخل ثبت تمرسهما في تطوير وتصنيع المتفجرات والعبوات والأحزمة الناسفة والتدرب على فنيات الطعن.

// انتهى //

19:25ت م

0179



تونس 07 شعبان 1441 هـ الموافق 31 مارس 2020 م واسأوقف الأمن التونسي اليوم، عنصر إرهابي خطط لاستهداف مؤسسة أمنية ومنشأة حيوية خلال شهر رمضان.وأوضحت وزارة الداخلية التونسية في بيان لها، أنها تمكنت في عملية إستباقية من ايقاف المعني بالأمر الذي إستغل الظروف الإستثنائية التي تشهدها تونس، في ظل جائحة كورونا ، للتخطيط لتنفيذ عملية إرهابية (بلغت مرحلتها الأخيرة)، تستهدف إحدى المؤسسات الأمنية ومنشأة حيوية بالبلاد خلال شهر رمضان المقبل، وذلك على شاكلة ما يعرف بـ "الذئاب المنفردة".وأضاف البيان، أن الإرهابي شرع في توفير المواد والأدوات اللازمة لتحضير وصنع مواد متفجرة، مشيراً إلى أنه بتعميق الأبحاث مع المعني أقر بمبايعته لتنظيم "داعش" الإرهابي وإرتباطه بعنصريين إرهابيين يتواجدان بالداخل ثبت تمرسهما في تطوير وتصنيع المتفجرات والعبوات والأحزمة الناسفة والتدرب على فنيات الطعن.// انتهى //19:25ت م0179

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الأمن التونسي يقبض على إرهابي كان يخطط لاستهداف مؤسسة أمنية خلال شهر رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.