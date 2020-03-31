شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الحج والعمرة يدعو دول العالم إلى التريث في إبرام عقود الحج والان نبدء بالتفاصيل

دعا وزير الحج والعمرة محمد بن صالح بنتن دول العالم من أمام الكعبة المشرفة التريث في إبرام عقود الحج وقال أن المتواجدون في فنادق العزل لصحي يتمتعون بصحة جيدة.. وتم إعادة المبالغ لمن حصل على تأشيرة ولم يعتمر.

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