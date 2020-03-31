شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية .. إلزام المحلات والمطاعم باستخدام «التغليف الحراري» والان نبدء بالتفاصيل

ألزمت أمانة المنطقةالشرقية ، محلات بيع الورقيات والخضار والفواكة ، وملاك المطاعم والبوفيهات بإحكام غلق السلع والطلبات بطريقة آمنة وتغليفها بجهاز التغليف الحراري قبل تسليمها للمستهلك ،بهدف ضمان وصول المنتج الغذائي بشكل سليم وآمن

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