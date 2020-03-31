شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيق الفحص الحراري في دور المسنين بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

طمأن مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور يوسف السيالي أهالي مايقارب من 200 نزيل ونزيلة في دور رعاية المسنين والمسنات بالمنطقة بأنهم في مأمن بإذن الله من خطر العدوى بفايروس كورونا المستجد، بعد اتخاذ إدارات الفروع الإيوائية جميع الإجراءات الإحترازية لسلامتهم تحت إشراف الكادر الطبي والاجتماعي والنفسي العامل معهم بنظام المناوبات.

وأشار إلى أن أبرز هذه الإجراءات إخضاع جميع الكوادر العاملة في الدور للفحص البصري عبر جهاز لقياس درجة الحرارة بالأشعة تحت الحمراء دون التلامس عند مداخل الدور الرئيسية للتأكد من خلوهم من أعراض الإصابة بفايروس كورونا وتعزيز الوقاية منه ومنع انتشاره .

وأضاف السيالي : بدأت إدارات الدور الإيوائية منذ وقت مبكر بوضع خطة متكاملة لتكثيف الرعاية الطبية للفئات المستهدفة بالرعاية داخلها مثل توفير الأطباء على مدار الساعة، ومنع زيارات الأهالي والتجمعات داخل الدور، والغاء جميع المواعيد الطبية للمستشفيات بإستثناء الضرورية منها، بالإضافة إلى تأمين كافة مستلزمات الوقاية الضرورية وبكميات كافية وتجهيز غرف العزل عند الحاجة منوهاً بجهود المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها "وقاية" في تقديم الإستشارات والتوجيهات والتواصل المستمر مع المختصين في الادارة الطبية المشرفة على الفروع الايوائية.

وقدم الدكتور السيالي شكره لجميع الكوادر الإدارية والاجتماعية والنفسية والطبية العاملة في الفروع الإيوائية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي تعد السلاح الأقوى لمواجهة هذا الفايروس والحفاظ على سلامة كافة الفئات المشمولة برعاية الدولة حفظها الله.