محمد بن مسعود - الدمام - ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا وثّقت عدسة "الخليج 365" جهود رجال الأمن بمركز الضبط الأمني بالأفلاج المكثفة، لتطبيق قرار منع التنقل بين المناطق، وذلك وقف الإجراءات الاحترازية التي اتّخذتها المملكة لمنع انتشار فيروس كورونا. ويباشر مركز الضبط الأمني مهامّ أعماله الأمنية بشكل يومي بمتابعة من قائد دوريات أمن الطرق، العقيد عبدالله سعد آل حسين، ومتابعة ميدانية من مدير مركز الضبط الأمني بالأفلاج المقدم شجاع معدي آل سلطان، من خلال تواجد الكوادر الأمنية وتجهيزات التقنية الحديثة لرصد تحركات العابرين، والتأكد من نظامية التنقّل وفق إجراءات منع الدخول والخروج من المدن المحددة بالأمر الملكي، والتي تضمّنت منع سكان تلك المناطق من الخروج منها أو الانتقال لمنطقة أخرى، وذلك كإجراء احترازي لمنع تفشّي فيروس كورونا المستجد. 31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441 07:51 PM ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا Advertisements بالفيديو.. "الخليج 365" توثّق جهود رجال الضبط الأمني بالأفلاج لتطبيق منع التنقل بالفيديو.. "الخليج 365" توثّق جهود رجال الضبط الأمني بالأفلاج لتطبيق منع التنقل وثّقت عدسة "الخليج 365" جهود رجال الأمن بمركز الضبط الأمني بالأفلاج المكثفة، لتطبيق قرار منع التنقل بين المناطق، وذلك وقف الإجراءات الاحترازية التي اتّخذتها المملكة لمنع انتشار فيروس كورونا. ويباشر مركز الضبط الأمني مهامّ أعماله الأمنية بشكل يومي بمتابعة من قائد دوريات أمن الطرق، العقيد عبدالله سعد آل حسين، ومتابعة ميدانية من مدير مركز الضبط الأمني بالأفلاج المقدم شجاع معدي آل سلطان، من خلال تواجد الكوادر الأمنية وتجهيزات التقنية الحديثة لرصد تحركات العابرين، والتأكد من نظامية التنقّل وفق إجراءات منع الدخول والخروج من المدن المحددة بالأمر الملكي، والتي تضمّنت منع سكان تلك المناطق من الخروج منها أو الانتقال لمنطقة أخرى، وذلك كإجراء احترازي لمنع تفشّي فيروس كورونا المستجد. الكلمات المفتاحية ، بالفيديو.. "الخليج 365" توثّق جهود رجال الضبط الأمني بالأفلاج لتطبيق منع التنقل ،

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