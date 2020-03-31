، مصائب قوم عند قوم فوائد.. ازدهار أعمال شركة روسية بسبب كورونا ،

محمد بن مسعود - الدمام - تتلقى الطلبات كل يوم على منتجاتها

قال المركز الروسي للصادرات، إن شركات روسية أعربت عن استعدادها لتوريد مستشفيات متنقلة إلى دول شمال إفريقيا وأمريكا اللاتينية.

وأضاف المركز أنه في ظل انتشار فيروس كورونا في العالم فإن شركة "برويكت تيخنيكا"، المتخصصة بصناعة المستشفيات المتنقلة، تتلقى الطلبات كل يوم على هذا النوع من المنتجات.

وأشار إلى أن الشركة تتسلم طلبات من دول رابطة الدول المستقلة وأمريكا اللاتينية وشمال إفريقيا.

ويشير المركز، إلى أن المستشفى المتنقل الواحد من الممكن أن يقدم الرعاية الصحية لنحو 300 مريض في اليوم. وفقاً لروسيا اليوم.

ويأتي ذلك في وقت أظهرت فيه البيانات أن عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم تجاوز الـ800 ألف شخص.