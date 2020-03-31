بالفيديو.. القوات المسلحة تلقن ميليشيات الحوثي هزيمة نكراء

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الرياض - علي القحطاني - فهمي محمد (صدى): نجح ‏أبطال القوات المسلحة في تحرير عدد من المواقع في جبهة صرواح باليمن. نجح ‏أبطال القوات المسلحة في تحرير عدد من المواقع في جبهة صرواح باليمن. وتمكنت القوات المسلحة بتلقين مليشيات الحوثي أذناب إيران هزيمة نكراء، باقتحام جبل كانوا يتواجدون فيه. وقاموا بتحرير المكان من ميليشيا الحوثي وعصابات إيران، وتطهيره، مع السيطرة الكاملة على المواقع التي كانوا يختبئون بها.

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