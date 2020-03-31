شاهد.. موقف طفل بعد خروجه من الحجر بينما أهله داخله

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الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): أظهر مقطع فيديو متداول، اليوم الثلاثاء، طفل يودع الحجر الصحي بعد تعافيه من فيروس أظهر مقطع فيديو متداول، اليوم الثلاثاء، طفل يودع الحجر الصحي بعد تعافيه من فيروس كورونا وظهر في الفيديو الطفل وهو يودع الحجر الصحي ويعبر عن سعادته ب بينما أهله داخله، حيث قال الدكتور المعالج أن الطفل عمره 4 سنوات وتم شفاءه من الفيروس ولله الحمد.

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