"صحة بيشة" تحتفل بخروج أول مصابة بـ"كورونا" من المستشفى (فيديو)

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الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):احتفلت مديرية الشؤون الصحية ببيشة بشفاء أول حالة مصابة بفيروس "كورونا" حيث أنها ممرضة من الجنسية الهندية، والتي خرجت من مستشفى الملك عبدالله في بيشة.
وقدّم المشرف العام على مستشفى الملك عبدالله الهدايا والورود للمتعافية بحضور المتحدث الرسمي بـ"صحة بيشة"، والمساعدين للمشرف العام، وطاقم من الفريق الطبي والإداري بالمستشفى.
وأكد مدير الشؤون الصحية فالح بن ناصر الشهراني، أن الحالات الأخرى مستقرة ولله الحمد، سائلاً الله لهم الشفاء العاجل.
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