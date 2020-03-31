شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. المطلق: بنت وشاب خرجوا دون إذن الأهل وجابوا العدوى لأسرتهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح الشيخ عبدالله المطلق عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي، أن البعض لا يساعد الدولة في الإجراءات الاحترازية ولديه استهتار.

وقال "المطلق" خلال برنامج "فتاوى"، إن هناك بنت لم تسمع كلام أهلها بأن لا تخرج، وخرجت وحملت كورونا، وورطت جدتها الضعيفة، وما عرفوا أن البنت هي اللي نقلت العدوى.

وأضاف: "هناك شاب آخر ما سمع كلام والدته بأن لا يذهب، وبالفعل خرج في استراحة وعاد ونقل العدوى إلى الأب والأم"، متابعًا: " بعض الناس يجيب المرض لأهله وهو مايدري".