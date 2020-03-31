شكرا لمتابعة خبر عن تحديد الفترة النظامية لاستلام العامل مستحقاته والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): حدّد نظام العمل، الفترة النظامية لاستلام المستحقات إذا انتهت خدمة العامل مع صاحب العمل. حدّد نظام العمل، الفترة النظامية لاستلام المستحقات إذا انتهت خدمة العامل مع صاحب العمل. وقالت المادة الثامنة والثمانون : إذا انتهت خدمة العامل وجب على صاحب العمل دفع أجره وتصفية حقوقه خلال أسبوع- على الأكثر- من تاريخ انتهاء العلاقة العقدية، أما إذا كان العامل هو الذي أنهى العقد وجب على صاحب العمل تصفية حقوقه كاملة خلال مدة لا تزيد على أسبوعين. ولصاحب العمل أن يحسم أي دين مستحق له بسبب العمل من المبالغ المستحقة للعامل.

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