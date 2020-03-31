شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. شوارع مكة خالية بعد التزام المواطنين والمقيمين وامتثالهم لأمر منع التجول والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أظهرت صور متداولة شوارع مكة المكرمة خالية بعد التزام المواطنين والمقيمين وامتثالهم لأمر منع التجول.

وحرص جمیع المواطنیین والمقیمین على تعاونھم مع الجھات الأمنیة في تنفیذ الإجراءات الاحترازیة، والالتزام بمنع التجول ولا یكون الخروج في الاوقات المسموح بھا إلا للضرورة القصوى.

ويأتي ذلك لتمكین الجھات الصحیة المختصة من تقدیم الرعایة الطبیة الأفضل، لمنع انتشار الفیروس والقضاء علیه.

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