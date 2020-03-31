شكرا لمتابعة خبر عن ‏حقيقة عزل أحياء في الرياض لإيقاف انتشار الفيروس (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الثلاثاء، حقيقة عزل بعض الأحياء في الرياض لإيقاف انتشار الفيروس المستجد.

وقال الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي للكشف عن الإحصائية الخاصة بالفيروس، أن خطوات تطبيق الإجراءات الاحترازية بما فيها منع التجول وتعليق الدخول والخروج إلى بعض المواقع خاضعة لتقييم مستمر.

وأكد " متحدث الصحة" أن هناك لجانًا مختصة ومراكز علمية تقوم بالدراسات بشكل مستمر والتقييم اليومي للوضع العالمي والإقليمي والداخلي بالمملكة بشكل تفصيلي، لافتًا إلى أن كل قرار يحمي المجتمع لن تتوانى المملكة عن اتخاذه؛ حيث أنها سباقة في التطبيقات الوقائية.