بالصور.. سيدة تلد 5 توائم في مكة.. وطبيب يوضح حالتهم الصحية

شهدت مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة، ولادة سيدة لخمسة توائم -ثلاثة ذكور و2 إناث- وكشفت المعلومات أن للسيدة (32 عامًا) من الجنسية التركية، حيث تمكّن الفريق الطبي بالمستشفى من تسهيل عملية الولادة من وقت دخول الأم للمستشفى.

وبين استشاري النساء والتوليد الدكتور محمد الشال، أن المستشفى استقبلت الأم قبل أسبوعين، وتم إجراء الفحوصات اللازمة لها، ووضعها تحت الملاحظة لاحتمالية حدوث ولادة مبكرة؛ حيث تم دخول الأم إلى غرفة العمليات. ولوحظت بعض التغيرات في حالتها، ما استدعى تدخل الفريق الطبيّ للقيام بالعملية القيصرية.

وضعت توائمها، وهم بصحة جيدة، وقدّمت لهم العناية الصحية والتمريضية، ونقلوا لقسم حديثي الولادة للحصول على الخدمة الطبية اللازمة.

Advertisements

وأوضح الدكتور الشال أن أعمار التوائم تبلغ 32 أسبوعًا، كما تتراوح أوزانهم بين 1200 و1600جم، وقال المدير الطبي بمستشفى الولادة والأطفال الدكتور هلال المالكي، إن نسبة المضاعفات في عمليات ولادات الخمسة التوائم كبيرة.

وتابع: عناية الله -عز وجل- كانت أكبر، وتمكن الفريق الطبي -بفضل من الله- من إتمام عملية الولادة بكل يسر وسهولة. وأشار مدير مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة الدكتور أحمد بن غيث المحمادي، إلى سعي مستشفى الولادة والأطفال بتقديم خدمة طبية متميزة، في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده.

وقال إن المستشفى أصبحت مقصدًا لكثير من المرضى، وأكد المحمادي نجاح العملية القيصرية بلا مضاعفات، وأنه وضع الأطفال تحت الملاحظة الطبية والعناية الفائقة.